الولايات المتحدة وبريطانيا.. تزايد حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا

أعلن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أميركا تشهد 137 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا ، فيما ازدادت الوفيات بنسبة 23% ، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء,

أما في بريطانيا فقد أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 174 وفاة بسبب الفيروس اليوم الثلاثاء، وهي أكبر حصيلة منذ 12 مارس و30838 إصابة جديدة.

وجاء في البيانات أنه بعد حصول 88 % من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح و77 % على الجرعتين، رفعت بريطانيا معظم القيود في منتصف شهر يوليو ، فيما سُمح للناس بالاختلاط والتواصل والسفر والعودة إلى العمل من المكاتب.

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