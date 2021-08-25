“بايدن”: سنستكمل الانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقادة مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة “تسير على قدم وساق” لإكمال انسحابها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس ، لكن خطط الطوارئ يتم وضعها في حالة عدم التمكن من الوفاء بالموعد النهائي الذي فرضته على نفسها.

وقال البيت الأبيض إن “بايدن” أبلغ قادة مجموعة السبعة في مؤتمر عبر الهاتف أن استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية الشهر يعتمد على “التنسيق المستمر” مع طالبان ووصول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مطار كابول.

قامت الولايات المتحدة بإجلاء حوالي 58 ألف شخص ، من بينهم أكثر من أربعة آلاف أمريكي، من أفغانستان منذ 14 أغسطس، أي قبل يوم من دخول طالبان كابول وتوليها السلطة ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

تم إجلاء آلاف عدة من الأشخاص الآخرين من قبل الدول الأوروبية المتحالفة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

وحثت حركة طالبان الأفغان على عدم الفرار من البلاد يوم الثلاثاء، وحذرت الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو من أنهم لن يقبلوا تمديد الموعد النهائي للإجلاء.

قال متحدث باسم الجماعة الإسلامية المتشددة لأمريكا أن تكف عن إخراج “المتميزين من المواطنين الأفغان”، مثل المهندسين والأطباء، من البلاد.

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