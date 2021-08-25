“دوتيرتي” يترشح لمنصب نائب الرئيس في الفلبين خلال 2022

أفاد الحزب الحاكم في الفلبين أن الرئيس رودريغو دوتيرتي وافق على ترشيح حزبه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات مايو 2022.

أعلن ذلك وزير مجلس الوزراء كارلو نوجراليس، وهو نائب الرئيس التنفيذي للحزب الحاكم، أمام المؤتمر الوطني للحزب الشهر المقبل.

وفي بيانه، قال “نوجراليس” إن “دوتيرتي”، الذي يقترب من نهاية فترة ولايته الرئاسية التي مدتها ست سنوات؛ قد وافق على “تقديم التضحية” و “الاهتمام بصوت الشعب” لضمان استمرارية مكاسب إدارته في الحرب ضد المخدرات والإرهاب، وكذلك لدعم برنامج التطعيم الحكومي ضد الجائحة.

وأضاف: “قبل الرئيس رودريغو روا دوتيرتي … تأييد الحزب ليترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الوطنية لعام 2022”.

وأردف: “دوتيرتي” توصل إلى القرار بعد تلقيه “دعوات شعبية” من المجالس الإقليمية والمحلية والقرية لحزب الشعب الديمقراطي، تطمح إلى انتقال القيادة لضمان استمرارية برامج الإدارة المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية.

واجه الرئيس، البالغ من العمر 76 عامًا، انتقاداتٍ شديدةً من المجتمع الدولي بسبب حربه على المخدرات، وفقًا للأرقام الرسمية ، قُتل أكثر من 6000 شخص خلال “عمليات مخدرات مشروعة” منذ تولي دوتيرتي منصبه في عام 2016.

ومع ذلك ، تشير أرقام عام 2020 الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 8,663 حالة وفاة في ظل حرب إدارة دوتيرتي على المخدرات، بينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الرقم أعلى بثلاث مرات.

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