بحضور رئيس مؤسسة النفظ .. اجتماع شركتي (إيني و مليته) لمتابعة مشروع تطوير التركيبين “أ” و “هـ”

ميلانو 25 أغسطس 2021 (وال) _ عقدت اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” في مدينة ميلانو الإيطالية، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفي صنع الله، وعضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة السيد أبوالقاسم شنقير والسيد العماري محمد العماري ومدير إدارة الصيانة و المشاريع السيد نجمي كريم والمستشار الفني السيد بشير قريعه.

وحضر الاجتماع أيضا (رئيس لجنة الملاك لشركة مليتة السيد عبدالباسط الرفاعي، و رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز السيد محمد بن شتوان، وعضو لجنة إدارة المشغل للشركة السيد محمد جابر، وعضو لجنة إدارة المشغل عن الطرف الثاني السيد امحمد عرفة، ومدير التخطيط بالشركة).

أما عن جانب شركة إيني الإيطالية كان الحضور ممثلا في (أعضاء اللجنة التسييرية للمشروع السيد إليساندرو بوليتي مدير عام الموارد الطبيعية، والسيد ستيفانو مدير عام مشاريع التطوير، والسيد انتونيو بانزا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، والسيد عبدالمنعم العريفي مدير إيني شمال إفريقيا، كما حضر عن طريق الدائرة المغلقة من بريطانيا ممثلي فريق المشاريع المشتركة لشركة مليته للنفط والغاز).

ويعتبر مشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” من ضمن المشاريع الإستراتيجية المستهدف تنفيذها حسب إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج وإتفاقية التشغيل، وتشمل هذه الإتفاقية المشاريع الإستراتيجية التي يختص بتنفيذها فريق المشاريع المشتركة بشركة مليته للنفط والغاز المكون من الشريكين (المؤسسة الوطنية للنفط و شركة إيني شمال إفريقيا).

ويهدف هذا المشروع الضخم لتفادي أي نقص بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الإتفاقيات المبرمة، الأمر الذي يترتب عليه غرامات جزائية على عاتق الدولة الليبية لعدم الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية بتزويد الغاز، بالإضافة إلى تحميلها تكاليف إضافية باهظة نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضاً عن الغاز .

واطلع الحضور من خلال العرض المرئي على أنشطة التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب “أ” و “هـ” ، إضافة إلى أهم التطوارات والإختناقات التي تواجه الفريق ضمن هذا المشروع إضافة إلى مشروع ضواغط غاز بحر السلام ومشروع إستغلال غاز البوري، كما تم في الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للمشاريع والميزانيات المطلوبة لها.

و أكد أطراف الاجتماع حرصهم على تنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية المهمة و توفير الدعم اللازم لها للتغلب على كافة الصعوبات المالية التي تواجه المشروع، حيث أن التأخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الأثر السيئ على إنجاز المشروع في الوقت المحدد، و ستتعثر عمليات إستكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة وإرساء عقود مواد الحفر وعقد الضواغط، حيث تمثل هذه البنود أهم الأعمال المستعجلة في الوقت الراهن حسب الجدول الزمني للمشروع . (وال _ ميلانو) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال