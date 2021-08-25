تونس.. “النهضة” تطالب بتشكيل الحكومة ووقف الإجراءات الاستثنائية

جددت حركة النهضة التونسية موقفها الرافض لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي أصدرها في 25 يوليو، بتعليق عمل البرلمان وحل الحكومة.

الحركة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، تعليقا على تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى؛ أعربت عن انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد التمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان.

ودعت إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل، واعتماد الحوار سبيلا لحل مختلف المشاكل، مشددة على حاجة البلاد الملحة إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية.

وطالبت الحركة، في بيانها، بتسريع تعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان، ووضع حد لقرارات الاحتجاز ومنع السفر بحق العديد من المواطنين، معتبرة ذلك اعتداء على حقوقهم الدستورية.

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