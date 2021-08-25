مقتل 8 من هيئة تحرير الشام بانفجار في معسكر تدريب

أدى انفجار في معسكر تدريب لعناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية شمال غرب سوريا، إلى مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 12 آخرين.

الانفجار، وبحسب سكان محليين ومصادر في المعارضة؛ وقع أثناء حضور المقاتلين جلسة تدريب على المدفعية والمورتر في المعسكر القريب من بلدة رام حمدان” في محافظة إدلب، نتيجة خطأ فني تسبب بانفجار قذيفة هاون أدت إلى انفجار قذائف أخرى.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تحليق مكثف لطائرات مذخرة تابعة ل”التحالف الدولي”، تزامنا مع الانفجار، الذي أعقبه قدوم سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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