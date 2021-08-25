بايدن يتسلّم تقريرًا استخباراتيًا غير حاسم حول نشأة كوفيد-19

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن تقريرًا استخباراتيًا أمريكيًا سريًا تم تسليمه إلى البيت الأبيض لم يكن حاسمًا بشأن نشأة كوفيد-19، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص المعلومات من الصين.

التقييم، الذي أمر به الرئيس جو بايدن قبل 90 يومًا ، لم يكن قادرًا على الاستنتاج بشكل قاطع ما إذا كان الفيروس الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين قد تسرب إلى البشر عبر الحيوانات أو هرب من منشأة بحثية آمنة للغاية في ووهان، كما قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأضاف المصدران أن أجزاء من التقرير قد يتم رفع السرية عنها في الأيام المقبلة.

أصبح الجدل حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص وشل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مثيرًا للجدل بشكل متزايد.

عندما كلف بايدن بالتحقيق؛ قال إن وكالات الاستخبارات الأمريكية منقسمة حول “السيناريوهين المحتملين”، “الحيوانات أو المختبر”.

ساعد الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعديه في تأجيج نظرية التسرب في المختبر وسط انتقادات شديدة بشأن تعامل إدارتهم مع أكبر تفشي في العالم، مشيرين بأصابع الاتهام إلى بكين ، التي تنفي بشدة هذه الفرضية.

على الرغم من توجيهات بايدن بأن مجتمع الاستخبارات “يضاعف جهوده” لفكّ الخلاف حول منشأ الفيروس؛ فإن المراجعة التي استمرت 90 يومًا لم تجعلهم أقرب إلى الإجماع، حسبما قال المسؤولان للصحيفة.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”؛ يتمثل جزء من المشكلة في نقص المعلومات التفصيلية من الصين.

قال مسؤول للصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التقرير ليس علنيًا: “إذا لم تمنح الصين حق الوصول إلى مجموعات بيانات معينة؛ فلن نعرف الحقيقة”.

ورفضت بكين دعوات من الولايات المتحدة ودول أخرى لتجديد التحقيق بشأن المنشأ بعد أن أثبتت زيارة مسيسة بشدة قام بها فريق من منظمة الصحة العالمية في يناير أنها غير حاسمة وواجهت انتقادات لافتقارها للشفافية وإمكانية الوصول.

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