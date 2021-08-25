اعتراف رسمي “نادر” بانتهاكات داخل سجن إيفين الإيراني

في اعتراف نادر من جانب السلطات الإيرانية بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛ اعتذر رئيس مصلحة السجون محمد مهدي حاج محمدي، عما وصفها بـ “الأحداث المريرة” في سجن إيفين بالعاصمة طهران.

اعتذار محمدي؛ يأتي بعدما نشر متسللو إنترنت، مقاطع مصورة لاعتداءات بالضرب على سجناء، التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية، وتظهر حراسا يضربون سجناء، ويجرون معتقلا فاقد الوعي على الأرض، وأظهرت مقاطع أخرى اشتباكات بين الحراس والسجناء.

وأعلن رئيس مصلحة السجون تحمله مسؤولية هذا السلوك غير المقبول، متعهدا بالعمل على منع تكراره، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي التداعيات، دعا رئيس السلطة القضائية غلام محسني النائب العام إلى “إجراء تحقيق شامل في تلك الوقائع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا