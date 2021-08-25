تنزانيا: مقتل مسلح وشرطيين في اشتباك قرب السفارة الفرنسية

أفادت الشرطة التنزانية، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم مسلح، بالقرب من السفارة الفرنسية بدار السلام، نفّذه شخص مجهول الهوية، أسفر عن مقتل شرطيين ومُنفذ الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، سلاحين ناريين آليين بحوزة مُنفذ الهجوم، الذي قُتل بعد قتله عنصرين من رجال الشرطة.

وقال المفتش العام للشرطة سيمون سيرو، حسب موقع “ميلارد أيو” التنزاني: “فقدنا اثنين من رجالنا وقتلنا الشخص الذي قتلهما”، مضيفًا أن الشرطة ما تزال تحاول معرفة هوية المهاجم.

يُشار إلى أن دوافع الهجوم المسلح ما تزال مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية في دار السلام تحقيقاتها لمعرفة أسباب الهجوم وهوية مُنفذه.

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