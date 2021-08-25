بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

يبدو أن مسألة رحيل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على صفيح ساخن الآن بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات للصحفي الإسباني جوزيه مانويل مورينو، الصحفي بقناة تيليفيزا الإسبانية: “باريس قد أجابوا بالفعل، وأجابوا بمنتهى الوقاحة”.

Le he preguntado a Florentino Pérez que si han contestado los dirigentes del PSG y el presidente del @realmadrid me ha dicho textualmente: “Ya han contestado y groseramente”. — José Manuel Moreno (@josemorenoco) August 25, 2021

وقال الصحفي الإسباني أنه بيريز أخبره قبل بداية المفاوضات مع باريس بشئ مهم وهو: “كن مطمئنا أن هذه الأيام ستكون صعبة للغاية”.

Florentino tells me verbatim before the negotiation with PSG: “Rest assured that these days will be tough.” Thank you very much to the president of @realmadrid. — José Manuel Moreno (@josemorenoco) August 25, 2021

وكانت تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن ريال مدريد قدم عرض إلى باريس سن جيرمان للحصول على خدمات كليان مبابي بقيمة 160 مليون يورو.

ولكن كانت تقارير فرنسية أوضحت أن النادي الباريسي طلب مبلغ بقيمة 210 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الفرنسي لصالح مدريد.

وقال ليوناردو المدير الرياضي في حواره مع شبكة راديو مونت كارلو، اليوم الأربعاء: “كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا”.