ليبيا نيوز

بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

يبدو أن مسألة رحيل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على صفيح ساخن الآن بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات للصحفي الإسباني جوزيه مانويل مورينو، الصحفي بقناة تيليفيزا الإسبانية: “باريس قد أجابوا بالفعل، وأجابوا بمنتهى الوقاحة”.

وقال الصحفي الإسباني أنه بيريز أخبره قبل بداية المفاوضات مع باريس بشئ مهم وهو: “كن مطمئنا أن هذه الأيام ستكون صعبة للغاية”.

وكانت تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن ريال مدريد قدم عرض إلى باريس سن جيرمان للحصول على خدمات كليان مبابي بقيمة 160 مليون يورو.

ولكن كانت تقارير فرنسية أوضحت أن النادي الباريسي طلب مبلغ بقيمة 210 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الفرنسي لصالح مدريد.

وقال ليوناردو المدير الرياضي في حواره مع شبكة راديو مونت كارلو، اليوم الأربعاء: “كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا”.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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