مورينيو: بوكيتينيو أكثر مدرب راضي عن قائمة فريقه

ماورسيو بوتشيتينيو، مدرب باريس سان جيرمان

وصف جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتنيو بأنه المدرب الأكثر رضا بفريقه بعد سوق الانتقالات.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “هل تعرف أي مدرب راضي تماما عن فريقه؟ ربما بوكيتينو، ولكن لا أحد آخر”.

وأضاف “كانت فترة الانتقالات ملتهبه جدا وشديدة السخونة، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تشهدها الأندية بسبب فيروس كورونا”.

وسُئل مورينيو عما إذا كان لا يزال بحاجة إلى لاعبي خط وسط لإكمال فريق روما، فقال: “عندما أقول أي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات، أعني أن باب الانتقالات يمكن أن يشهد رحيل لاعبين وقدوم أخرين”.

وأتم “لكن المرجح في تلك المرحلة أن تشهد رحيل لاعبين بسبب ما نمر به من ظروف اقتصادية”.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضم كلا من ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.