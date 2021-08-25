مقتل 16 جندياً في هجوم لــ”بوكو حرام” على معسكر جنوب النيجر

قُتل 16 جندياً وأصيب 9 آخرين في هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة، في النيجر.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن مئات من مسلحي الحركة شنوا هجوماً على موقع عسكري جنوب البلاد خلال الليل، مضيفة أنه تم قتل نحو 50 مسلحاً في المعارك التي تلت الهجوم.

يأتي ذلك عقب هجوم استهدف مُصلين في قرية “ثيم” جنوب غرب البلاد، خلال وقت سابق، وأسفر عن مقتل 17 منهم.

يُشار إلى الجماعات المسلحة المتطرفة ومنذ عام كثفت من هجماتها ضد المدنيين في منطقة بانيبانغو شمال شرقي تيلابيري، الواقعة في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

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