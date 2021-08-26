7 دول من شرق المتوسط تشارك في تطوير لقاح جديد لكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن 7 دول قد التحقت بركب المشاركة في تجربة سوليدرتي بلس السريرية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى تقييم 3 عقاقير محتملة لعلاج عدوى فايروس كورونا بهدف حماية الأشخاص من الفايروس.

المنظمة وعبر صفحتها الرسمية قالت إن لجنة مستقلة اختارت عقاقير أرتيسونات وإيماتينيب وإنفليكسيماب بعد تقييم جميع الأدلة المتاحة على جميع العلاجات ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه العقاقير أثبتت فاعليتها في علاج بعض الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة.

وبحسب المنظمة فإن عقار أرتيسونات يُستخدم في علاج حالات الملاريا الشديدة، بينما عقار إيماتينيب استخدم لأنواع معينة من مرض السرطان، فيما استخدم عقار إنفليكسيماب لأمراض الجهاز المناعي كالتهاب المفاصل الروماتويدي.

المنظمة بيّنت أن الدول التي ستشارك في تجربة سوليدرتي بلس السريرية هي مصر والسعودية وعمان والكويت ولبنان وباكستان وإيران، وسينضم باحثو هذه الدول إلى زملائهم في 52 دولة حول العالم في الدراسة.

وأكدت المنظمة أن تجربة سوليدرتي بلس تُمثل أكبر تعاون عالمي بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، حيث يشارك فيها آلاف الباحثين في أكثر من 600 مستشفى موزعة على 52 دولة، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستعمل على إضافة علاجات جديدة وإلغاء علاجات غير فعالة في السابق، فقد أظهرت النتائج أن ريميديزفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وإنترفيرون كان لها تأثير ضئيل أو معدوم على المرضى المصابين بكورونا.

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، على عدم إغفال الالتزام بالتدابير الوقائية الحالية كالتطعيم والحفاض على التباعد الجسدي وغسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء القناع.

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