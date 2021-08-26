بمشاركة النني. أرسنال يكتسح وست بروميتش بسداسية في كأس الرابطة

أوباميانج – لاكازيت – أرسنال – وست هام

اكستح أرسنال فريق وست بروميتش بستة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية.

تأهل أرسنال إلى الدور الثالث (دور الـ 64) بعد إقصاء وست بروميتش.

وشارك محمد النني لاعب وسط منتخب مصر مع أرسنال في المباراة كاملة. وهي أولى مشاركاته مع المدفعجية هذا الموسم.

ونجح بيير أوباميانج في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) بعد عودته للعب عقب غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأنهى أرسنال الشوط الأول بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ افتتح أوباميانج التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط سجل نيكلاس بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وأضاف أرسنال ثلاثة أهداف جديدة في الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 50 قبل أن يسجل أوباميانج مجددا في الدقيقة 62 واختتم ألكسندر لاكازيت أهداف اللقاء في الدقيقة 69.

وأسفرت قرعة الدور الثالث عن مواجهة أرسنال لفريق ويمبلدون.