أمريكا وحلفاؤها يحذرون من هجوم إرهابي لـ”داعش” في مطار كابول

حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الجميع على الابتعاد عن مطار كابول، اليوم الخميس؛ بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي لـ”داعش”ـ بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

اشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عامًا ضد طالبان، حيث من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار، الأسبوع المقبل.

في تحذير صدر مساء الأربعاء، نصحت السفارة الأمريكية في كابول المواطنين بتجنب السفر إلى المطار وقالت إنه يجب على أولئك الموجودين بالفعل على البوابات المغادرة على الفور ، مشيرة إلى “تهديدات أمنية” غير محددة.

في تحذير مماثل، طلبت بريطانيا من الناس في منطقة المطار “الابتعاد إلى مكان آمن”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها “هناك تهديد مستمر وعالٍ من وقوع هجوم إرهابي”.

كما حثت أستراليا مواطنيها وحاملي التأشيرات على مغادرة المنطقة، محذرة من “خطر كبير للغاية بوقوع هجوم إرهابي” في المطار.

جاءت التحذيرات على خلفية فوضوى في العاصمة كابول ومطارها ، حيث يجري نقل جوي ضخم للرعايا الأجانب وعائلاتهم وكذلك بعض الأفغان منذ أن استولت طالبان على المدينة في 15 أغسطس.

وبينما عملت القوات الغربية في المطار بشكل محموم لنقل الإجلاء بأسرع ما يمكن، قام مقاتلو طالبان بحراسة المحيط بالخارج، مع تدافع آلاف الأشخاص الذين يحاولون الفرار بدلاً من البقاء في أفغانستان التي تحكمها طالبان.

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