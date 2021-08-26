4 قتلى جراء إطلاق نار وإشعال حريق شرق واشنطن

أفادت السلطات الأمنية الأمريكية أن مسلحًا قتل ثلاثة أشخاص وأصاب آخر، خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار وإشعال النيران، شرق واشنطن.

ويعتقد أنه تم العثور على مشتبه به ميتًا في وقت لاحق بعد أن أطلقت الشرطة النار على سيارة.

وتم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار قبل الساعة 4 صباحًا بقليل في فينلي، واشنطن، وعندما وصل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وجدوا رجلاً مصابًا بطلق ناري واشتعال منزلين في المنطقة.

تقول الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي؛ أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

تم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند، وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة.

وقال النقيب بشرطة كينويك، آرون كليم، إن أربعة ضباط في الموقع أطلقوا نيران أسلحتهم داخل السيارة.

اجتاح اللهب السيارة، وسمع صوت إطلاق ذخيرة حية داخل السيارة، وتقول الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة.

لا يزال التحقيق مستمرًا لكن شرطة كينويك قالت إنه تم العثور على جثتيْ شخصيْن آخريْن داخل منزل آخر ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به.

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