مصر تقرر فتح معبر رفح الأحد القادم

غزة 26 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن فتح معبر رفح الحدودي اليوم الخميس، باتجاه العائدين إلى قطاع غزة، ، على أن يفتح في الاتجاهين بدءا من الأحد المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم في تصريح مقتضب: “أبلغنا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري الخميس باتجاه الوصول فقط؛ لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع.

وأشار البزم، في تصريح ثاني، إلى “عودة العمل الطبيعي بمعبر رفح البري في الاتجاهين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 29 أغسطس 2021”.

وفي وقت سابق، قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: إن إغلاق معبر رفح لليوم الثالث، يضع مصير الآف الفلسطينيين في دائرة المجهول.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الكثيرين من سكان قطاع غزة يواجهون مشكلات حقيقية بعد إغلاق المعبر، خاصة وأن الآف المغتربين العاملين في الخارج، والطلبة الدارسين في الجامعات خارج الأراضي الفلسطينية، عادوا لزيارة غزة عبر المعبر ذاته.

وطالب بيان المجلس المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لإنهاء حصار غزة، وإلى حين تحقيق ذلك ناشد السلطات المصرية العمل على تأمين وصول ومغادرة العالقين على جانبي الحدود، سيما وأن قرار إغلاق معبر رفح كان مفاجئا.

ويعد هذا الإغلاق للمعبر الأول من نوعه منذ أشهر في غير أيام العطل الرسمية، مع العلم أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي.(وال غزة) س خ

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