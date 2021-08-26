سوريا.. مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بهجوم على حافلة بريف درعا

دمشق 26 أغسطس 2021 (وال) -أفادت وكالة “سانا” السورية بمقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين “جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربي”.

وقال مصدر للوكالة إن “مجموعة إرهابية اغتالت القاضي العقاري فيصل خليل العوض عبر استهدافه بالرصاص في مدينة نوى بريف درعا، كما قام ارهابيون تقلهم دراجات نارية باستهداف القاضي فيصل العوض مساء أمس بعدة طلقات نارية أثناء وجوده أمام منزله في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، الذي توفي متأثرا بإصابته”. (وال دمشق) س خ.

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