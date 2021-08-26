تايمز: هاري كين يرغب في تقاضي 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع توتنام

هاري كين – توتنام

بعدما أكد البقاء مع ناديه توتنام.. يسعى هاري كين لتمديد تعاقده مع النادي والحصول على راتب أكبر، حسب جريدة ذا تايمز.

وأعلن هاري كين مهاجم توتنام قبل يومين استمراره مع الفريق وعدم الرحيل لمانشستر سيتي رسميا.

وأوضح تقرير ذا تايمز أن كين يأمل أن يصل راتبه إلى 400 ألف جنيه استرليني في العقد الجديد.

وأدرك قائد منتخب إنجلترا أن مانشستر سيتي لم يكن على استعداد لتلبية السعر الذي طلبه توتنام البالغ 150 مليون جنيه استرليني للاستغناء.

وبعدما تأكد بقاءه مع سبيرز يريد الحصول على راتب يعكس مكانته، ليجعله من بين اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة ضم هاري كين لصفوفه ولكن إدارة توتنام رفضت التخلي عن اللاعب.

وقال كين عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي: “كان من المذهل رؤية هذا الاستقبال من جماهير توتنام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف “سأبقى في توتنام هذا الصيف وسأركز 100٪ على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح”.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن توتنام رفض أكثر من عرض من سيتي في وقت سابق لضم هاري كين.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع توتنام في صيف عام 2024.

وغاب هاري كين عن مباراة توتنام الأولى في الدوري الإنجليزي ضد سيتي نفسه والتي فاز فيها فريقه بهدف دون رد قبل ان يشارك كبديل أمام ولفرهامبتون.