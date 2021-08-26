إصابات في صفوف الجيش الأميركي إثر تفجير انتحاري في محيط مطار كابول

استهدف تفجير انتحاري محيط مطار كابول اليوم الخميس، ما أوقع إصابات بين عدد من الجنود الأميركيين-وفقاً لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مسؤول أميركي بوقوع عدد من الضحايا دون ذكر الجنسيات والعدد.. وأن التفجير ناتج عن هجوم انتحاري عند بوابة المطار، بعد ساعات من ورود تحذيرات للمخابرات الغربية من تهديد إرهابي وشيك.

وأضاف المسؤول أنه تم إبلاغ الرئيس بايدن بكافة المعلومات وإحاطته بصورة الوضع، في انتظار التعليمات بشأن الخطوة المقبلة، فيما سُمع إطلاق نار كثيف بعد التفجير بلحظات، وسط معلومات عن حدوث تفجير آخر قرب فندق بارون حيث تتجمع القوات البريطانية لتنسيق جهود الإخلاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا