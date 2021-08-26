السيد عبدالله اللافي يلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان في المملكة المغربية 

الرباط 26 أغسطس 2021 (وال) _ التقى عضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الخميس، في الرباط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية السيدة آمنة بوعياش.

ورحبت السيدة بوعياش بزيارة السيد عبد الله اللافي، والوفد المرافق له، مثنية على ما يقوم به المجلس الرئاسي من جهود لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأطلع مجلس حقوق الإنسان خلال اللقاء السيد اللافي على التجربة المغربية في المصالحة، والخبرات المحلية في معالجة ملف سجناء الرأي والمغيبين والفئات المهمشة، وكيفية إدماجهم محلياً، واقترح المجلس الحقوقي خططاً، وبرامج لمشاركة ونقل التجارب بين ليبيا والمغرب بما يراعي الخصوصية المحلية في كل بلد.

ومن جهته، أشاد السيد اللافي بالتجربة المغربية والخبرات المحلية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على إطلاق مشروع المصالحة الوطنية والالتزام بإنجاحه مساهمة في الاستقرار والسلام الدائمين. (وال _ الرباط) ا م

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