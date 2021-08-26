ليبيا نيوز

أثيوبيا.. مقتل 150 شخصاً في هجوم بمنطقة أوروميا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية قولها إن مسلحين قتلوا 150 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي في غرب إثيوبيا فيما وصفته بأنه هجوم شنته جماعة مسلحة على مدنيين.

وأبلغ سكان “جيدا كيريمو” في منطقة “ووليغا” الشرقية محققي المفوضية أن المسلحين من جيش تحرير أورومو، المنشق عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة محظورة، فيما أرسل جيش تحرير أورومو بيانا اليوم الخميس ينفي فيه أنه قتل مدنيين في الوقائع التي أوردتها المفوضية.

ويزعم جيش تحرير أورومو إنه يقاتل من أجل حقوق شعب أورومو، الذي يعد أكبر مجموعة عرقية في البلاد حيث نشبت اشتباكات دموية مرارا بين عرقيتي الأورومو والأمهرة في مناطق من إثيوبيا هذا العام.

وصرحت قوات منطقة تيغراي قبل أسبوعين أنها تجري محادثات بخصوص إقامة تحالف عسكري مع جيش تحرير أورومو، في إطار الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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