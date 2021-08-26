وصول وفد وزاري ليبي إلى دولة تونس

تونس 26 أغسطس 2021 (وال) _ وصل إلى العاصمة التونسية اليوم الخميس، وفد وزاري ليبي رفيع المستوى يتقدمه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، ويضم اللواء خالد مازن وزير الداخلية و محمد الشهوبي وزير المواصلات ، وعلى العابد أبو العزوم وزير العمل والتأهيل ، وسمير كوكو ووكيل وزارة الصحة، والوفد المرافق لهم.

وفور وصول الوفد إنطلقت جلسة المباحثات الليبية التونسية ضمت الوفد الليبي ومن الجانب التونسي السيد عثمان الجراندي وزير الخارجية لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، والسيد رضا غرسلاوي الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية ، والسيد علي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة ، والسيد معز شفشوق وزير النقل واللوجستيك ، والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ، وعدد من الخبراء من الجانبين.

وشملت المباحثات بين الجانبين مناقشة إستئناف النقل الجوي والبري بين البلدين مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي الليبي التونسي ، بالإضافة للملف الأمني ، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين ، وتأمين الحدود المشتركة.

كما تم بحث تفعيل الإتفاقيات التجارية و الإقتصادية الموقعة بين البلدين ، ومسألة الديون واجبة الدفع لبعض المصحات الطبية التونسية نضير الخدمات التي قدمتها للمواطنين الليبيين. (وال تونس) ا م

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