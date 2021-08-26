قرعة الأبطال – برشلونة مع بايرن.. ومواجهات متكررة لـ ريال مدريد وليفربول

دوري أبطال أوروبا

مرة أخرى، سيلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ بعد ثمانية العام الماضي، لكن هذه المرة بدور المجموعات، فيما سيتحين على مانشستر يونايتد مواجهة فياريال مجددا، وليفربول أمام أتليتكو مدريد.

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021 عن مجموعات صعبة للفرق الكبرى.

مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، سيكون على موعد مع ملاقاة ليونيل ميسي رفقة باريس سان جيرمان فريقه الجديد. مباراة هي تكرار لقبل نهائي النسخة الماضية من البطولة، والذي حسمه مانشستر سيتي لصالحه.

أما ليفربول، فسيلاقي أتليتكو مدريد الذي أقصاهم من البطولة بالموسم قبل الماضي، في المجموعة الثانية.

ريال مدريد وقع في مجموعة مماثلة لمجموعته بالموسم الماضي رفقة إنتر وشاختار، لكن رفقة الوافد الجديد على الساحة الأوروبية، فريق شريف تيراسبول من مولدوفا.

وفي المجموعة الخامسة، سنكون على موعد مع مواجهة مكررة بين برشلونة وبايرن ميونيخ. بجانب بنفيكا، ودينامو كييف.

مانشستر يونايتد ستتاح له فرصة الثأر من فياريال في المجموعة السادسة، وذلك بعد فاز عليه فياريال وحقق لقب الدوري الأوروبي بنهائي الموسم الماضي.

وأخيرا، سيتواجد تشيلسي حامل اللقب رفقة يوفنتوس في المجموعة الثامنة والأخيرة، بجانب زينت، ومالمو.

المجموعة الأولى

-مانشستر سيتي.

-باريس سان جيرمان.

-لايبزج.

-كلوب بروج.

المجموعة الثانية

-أتليتكو مدريد.

-ليفربول.

-بورتو.

-ميلان.

المجموعة الثالثة

-سبورتنج لشبونة.

-بوروسيا دورتموند.

-أياكس أمستردام.

-بشيكتاش.

المجموعة الرابعة

-إنتر ميلان.

-ريال مدريد.

-شاختار دونيتسك.

-شيريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة

-بايرن ميونيخ.

-برشلونة.

-بنفيكا.

-دينامو كييف.

المجموعة السادسة

-فياريال.

-مانشستر يونايتد.

-أتالانتا.

-يونج بويز.

المجموعة السابعة

-ليل.

-إشبيلية.

-ساليزبورج.

-فولفسبورج.

المجموعة الثامنة

-تشيلسي.

-يوفنتوس.

-زينت سان بطرسبرج.

-مالمو.

إليكم مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022🔥🔥#UCLdraw pic.twitter.com/awHDwbEXM8 — FilGoal (@FilGoal) August 26, 2021

ويبدأ دور المجموعات يومي 14 و15 سبتمبر المقبل.