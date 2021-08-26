إبرام اتفاقية تعاون عسكري بين روسيا ونيجيريا

أعلنت السفارة النيجيرية في موسكو أن نيجيريا وروسيا وقّعتا اتفاق تعاون عسكري، يوفر إطارًا قانونيًا لتوريد المعدات وتدريب القوات.

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد أعرب عن اهتمامه بمثل هذا الاتفاق مع روسيا منذ عام 2019 ، عندما التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة “روسية أفريقية”.

وقال السفير النيجيري لدى روسيا في ذلك الوقت، إن “بخاري” شعر أن روسيا يمكن أن تساعد في هزيمة تمرد “بوكو حرام” شمال شرق البلاد، والذي لا يزال يمثّل مشكلة كبيرة.

وقالت السفارة النيجيرية في بيان: “اتفاقية التعاون العسكري الفني بين البلدين توفر إطارًا قانونيًا لتوريد المعدات العسكرية، وتوفير خدمات ما بعد البيع، وتدريب الأفراد في المؤسسات التعليمية المعنية ونقل التكنولوجيا، من بين أمور أخرى”.

ووصفت الاتفاقية بأنها “تطورٌ تاريخيٌ” في العلاقات الثنائية بين أبوجا وموسكو.

وتستخدم نيجيريا، بالفعل، بعض الطائرات المقاتلة والمروحيات الروسية إلى جانب معدات عسكرية تم شراؤها من قوى غربية مثل الولايات المتحدة.

ذكرت رويترز في يوليو أن نوابًا أمريكيين أوقفوا عرضًا لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار لنيجيريا؛ بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة.

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