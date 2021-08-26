تفجيران بمحيط مطار كابل وداعش يعلن مسؤوليته

كابل 26 أغسطس 2021 (وال) -شهد مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل، اليوم الخميس، انفجاران متتاليان، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الرد على تنظيم داعش بعد هجوم مطار كابل، وتوقع البنتاجون استمرار هجمات داعش خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التنظيم لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها، مضيفا أن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل رغم ما حدث.

وأكد البنتاجون أنه سيتم التواصل والتنسيق مع طالبان بشأن منع وقوع هجمات إرهابية، وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نحو ألف مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان.

وأكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن هناك عيوب فى عملية فحص القادمين للمطار، ونعمل على تحسين آليات التفتيش بالتعاون مع حركة طالبان.

وأعلن تنظيم داعش، عن مسئوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى كابل، وقالت وكالة أسوشيتيد برس، بأن (11) جنديا من الجيش الأمريكى وطبيب قتلوا فى التفجيرات التى وقعت اليوم بمحيط مطار كابل، وارتفعت عدد ضحايا تفجيرات كابل فى أفغانستان إلى (60) قتيلا ، و (130) جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية، وأن الأعداد في تزايد.

وفي وقت سابق، أكد مسئول في حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أي عدد، كما أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاجون وقوع انفجارين في محيط مطار كابل، وقال أيضا إن “الانفجار عند بوابة المطاركان نتيجة هجوم، أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن ( 13 ) شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب (15) ، آخرون جراء هجومين انتحاريين في كابل، وأكد مستشفى الطوارئ بالعاصمة، سقوط عشرات الضحايا، مضيفا” أن أكثر من ( 30 ) مصابا في انفجاري المطار، كما لقى ( 6 ) أشخاص مصرعهم أثناء طريقهم إلى المستشفى”.(وال كابل) س خ.

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