بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز

مصطفى محمد

تغلب جالاتاسراي التركي على ضيفه راندرز الدنماركي بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب الدور الأخير لتصفيات الدوري الأوروبي.

وتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 88، حين حل بديلا للمهاجم مباي دياني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل إيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما.

وتعرض جالاتاسراي لموقف حرج في بداية الإياب الذي أقيم على ملعبه، حين تلقى الهدف الأول في الدقيقة 11 بتوقيع مارفن إيجو، ليقترب راندرز من التأهل ويصبح الفريق التركي بحاجة لهدفين.

في بداية الشوط الثاني وسريعا نجح صاحب الأرض في تعديل النتيجة، بفضل هدف الظهير الهولندي باتريك فان أنهولت، بعد تمريرة حاسمة من رايان بابل في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة الـ59 نال جالاتاسراي هدية التأهل بفضل هدف عكسي سجله فريدريك لاونبورج في شباكه عن طريق الخطأ في الدقيقة 59.

بذلك يضع الفريق التركي قدمه في الدوري الأوروبي، انتظارا لقرعة الدوري الأوروبي التي تقام غدا الجمعة، السابع والعشرين من أغسطس في مدينة اسطنبول التركية.