رومانو: رونالدو إلى مانشستر سيتي.. وكيله يعمل على تفاصيل العقد

كريستيانو رونالدو – البرتغال وفرنسا – يورو 2020

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات صفقة انتقال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فابريزيو رومانو صحفي “سكاي سبورتس”جورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو وصل إلى بورتو بعد مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي ويوفنتوس”.

ويعمل مينديز في الوقت الحالي على التوصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية في عقد النجم البرتغالي مع ناديه الجديد.

على الناحية الأخرى، يعكف مانشستر سيتي على تجهيز أموره الإجرائية من أجل تقديم عرض رسمي إلى يوفنتوس، حيث بات من الممكن أن يغادر الجناح رحيم ستيرلينج صفوفه إذا وصله عرضا مناسبا.

كما أوضح رومانو أن رونالدو -وبصورة مؤكدة- يرغب في الرحيل حيث طالب إدارة يوفنتوس ببيعه في سوق الصيف الجاري والذي يوشك على الانتهاء.

من جانبه، ينتظر يوفنتوس وصول هذا العرض من مانشستر سيتي، والذي تقدره بعض التقارير الصحفية بمبلغ يتراوح بين 25 و28 مليون يورو، حيث يرفض يوفي فكرة التخلي مجانا عن خدمات المهاجم البالغ من العمر 36 عاما.

على الناحية الأخرى خرج جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي من حسابات هذه الصفقة، حيث حاول يوفي الحصول عليه في إطار رحيل رونالدو إلى الجانب الآخر ولكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رفض رحيله بصورة قاطعة.

يذكر أن رونالدو كان قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 117 مليون يورو، وذلك في صيف 2018.