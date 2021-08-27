أمريكا تحت هجوم متحور “دلتا”.. الحالات عادت للارتفاع بوضوح

بلغ عدد حالات دخول المستشفى الأمريكية جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19، أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر حيث قفزت إلى حوالي 100,000 حالة.

تجاوز عدد مرضى الفيروس التاجي في المستشفيات الأمريكية 100,000 حالة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات البشرية، مع عودة ظهور الجائحة بسبب سلالات “دلتا” شديدة العدوى في البلاد.

تضاعف عدد حالات دخول المستشفى الأمريكية بسبب فيروس كوفيد -19 إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي.

على مدار الأسبوع الماضي؛ تم إدخال أكثر من 500 شخص مصاب بفيروس “كورونا” إلى المستشفيات كل ساعة في المتوسط ، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مع توسع حملة التطعيم بسرعة في أوائل عام 2021؛ انخفض عدد الحالات ووصل إلى أدنى مستوى في عام 2021 عند 13,843 في 28 يونيو.

ومع ذلك، ارتفعت الحالات فجأة في يوليو حيث أصبح المتحور “دلتا” هو السلالة المهيمنة، وجنوب الولايات المتحدة هو بؤرة تفشي المرض الأخير ة، لكن حالات الإصابة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

تملك فلوريدا أكبر عدد من المرضى المستشفيات، تليها تكساس وكاليفورنيا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وأكثر من 95 في المائة من أسرة العناية المركزة مشغولة حاليًا في ألاباما وفلوريدا وجورجيا.

كما أرسل متحور “دلتا”، الذي ينتشر بسرعة بين معظم سكان الولايات المتحدة غير الملقحين، عددًا قياسيًا من الأطفال إلى المستشفى.

يوجد حاليًا أكثر من 2000 حالة دخول مؤكدة ومشتبه بها في المستشفيات بسبب المرض للأطفال.

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