خمسة قتلى إثر انفجار بمستودع أسلحة في كازاخستان

لقى خمسة أشخاص مصرعهم جراء انفجارات في مستودع أسلحة جنوب كازاخستان، حسبما ذكرت السلطات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، يوم الجمعة.

بدأت الانفجارات يوم الخميس في مستودع ذخيرة تابع لوزارة الدفاع في منطقة جامبيل الجنوبية؛ مما أسفر عن إصابة العشرات وإخلاء القرى المجاورة من قبل السلطات.

وقال وزير الدفاع نورلان ارميكباييف: “لسوء الحظ ، قتل أربعة عسكريين”، مشيرًا إلى فشل محاولات الاتصال بالعديد من العسكريين الآخرين بعد التفجيرات في المنشأة.

وأفاد بيان منفصل لوزارة الدفاع أن شخصًا خامسًا قُتل.

وقالت حكومة جامبيل الإقليمية إنه من بين أكثر من 80 تلقوا العلاج من الإصابات؛ ظلّ 28 في المستشفى ، وستة في حالة خطيرة.

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف قد قال، يوم الخميس، على تويتر، إن الجرحى كانوا جنودًا وعاملين في خدمات الطوارئ.

وذكرت السلطات المحلية أنها تقوم بإجلاء أهالي القرى الأقرب لموقع الحادث.

وقالت وزارة الدفاع يوم الجمعة إن حريقا اندلع في مستودع للذخيرة في جامبيل و “امتد بسرعة إلى منشآت التخزين حيث يتم تخزين الذخيرة الهندسية”.

وأردفت وزارة الدفاع أن انفجارات عدة أعقبت ذلك.

واضاف البيان ان “الانفجارات توقفت مع مرور الوقت والنيران مستمرة”.

أظهر مقطع فيديو تم نشره على تطبيق المراسلة تليغرام، يوم الخميس، عمودًا من الدخان يتصاعد من حريق قبل أن يتسبب انفجار قوي في اشتعال النيران.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن بعض الذخائر المخزنة في المستودع الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية تم نقلها من مستودع آخر في منطقة تركستان المجاورة، حيث وقعت ثلاثة انفجارات مميتة في العقد الماضي.

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