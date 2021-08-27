“هيومن رايتس”: مقاطع سجن إيفين بإيران أدلة على انتهاكات جسيمة

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مقاطع الفيديو المسربة من سجن “إيفين” الإيراني؛ بأنها أدلة لا يمكن إنكارها، توثق انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، وأنماطا من المعاملة المسيئة للسجناء.

المنظمة، في تقرير لها؛ أشارت إلى أن المقاطع سربت من عنابر تحت إشراف مكتب السجون الإيراني، وهي “غيض من فيض”، إذ لا تتضمن لقطات من جناحين آخرين في السجن، تسيطر عليهما وكالة الاستخبارات الإيرانية، حيث يواجه السجناء السياسيون انتهاكات خطيرة، تشمل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والتعذيب.

وأضافت المنظمة أن الاعتذار الذي قدمه رئيس مكتب السجون محمد مهدي حاج حسيني، ووعده بالتحقيق في الانتهاكات، يصعب تصديقه.

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