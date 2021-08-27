قرعة الدوري الأوروبي – مجموعة نارية لـ مصطفى محمد.. ونابولي يواجه ليستر سيتي

الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي عن مجموعات نارية، خاصة للمحترفين المصريين، مصطفى محمد مع جالاتاسراي وأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس

وقُسمت الأندية الـ 32 إلى 8 مجموعات بعدما تقلص عدد المشاركين عن النسخ الماضية، في ظل إقامة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة الموسم الجاري.

وحل جالاتاسراي في مجموعة نارية ضمت لاتسيو الإيطالي ومارسيليا الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

فيما حل أولمبياكوس على رأس المجموعة الرابعة رفقة إينتراخت فرانكفورت الألماني وفناربخشة التركي ورويال أنتويرب البلجيكي.

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون الفرنسي – رينجرز الأسكتلندي – سبارتا براج التشيكي – بروندبي الدنماركي

المجموعة الثانية: موناكو الفرنسي – إيندهوفن الهولندي – ريال سوسيداد الإسباني – شتورم جراتس النمساوي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ليستر سيتي الإنجليزي – سبارتاك موسكو الروسي – ليجيا وارسو البولندي

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس اليوناني – إينتراخت فرانكفورت الألماني – فناربخشة التركي – رويال أنتويرب البلجيكي

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي – لوكوموتيف موسكو الروسي – مارسيليا الفرنسي – جالاتاسراي التركي

المجموعة السادسة: سبورتينج براجا البرتغالي – ريد ستار بلجراد الصربي – لودوجوريتس البلغاري – ميتييلاند الدنماركي

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن الألماني – سيلتك الأسكتلندي – ريال بيتيس الإسباني – فيرنيفاروتشي المجري

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب الكرواتي – جينك البلجيكي – وست هام الإنجليزي – رابيد فيينا النمساوي

الجولة الأولى: 16 سبتمبر

الجولة الثانية: 30 سبتمبر

الجولة الثالثة: 21 أكتوبر

الجولة الرابعة: 4 نوفمبر

الجولة الخامسة: 25 نوفمبر

الجولة السادسة: 9 ديسمبر

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية في 18 مايو 2022 على ملعب سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية.