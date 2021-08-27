أليجري يحسمها: رونالدو أخبرني أنه يريد الرحيل عن النادي.. أتمنى له التوفيق

كريستيانو رونالدو

حسم المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري مستقبل كرستيانو رونالدو مع الفريق الموسم الحالي.

وقال أليجري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إمبولي المقرر لها غدا السبت: “إن رونالدو أخبرني أمس أنه يريد الرحيل عن النادي حالا، ولهذا السبب لن يتواجد في مباراة الغد”.

وأضاف “رونالدو اختار الرحيل عن النادي، فهو يرحل بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق، وسيبحث عن نادي جديد، أنا لست محبط منه، أتمنى له التوفيق”.

وتابع “أشكر كريستيانو على ما قدمه طيلة الفترة التي قضاها داخل النادي، إنه نموذج للاعبين الشباب، ولكن يجب أن نمضي إلى الأمام”.

وكانت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية ذكرت أن كريستيانو رونالدو ودع زملائه في الفريق وغادر مركز التدريب، حيث قضى رونالدو ساعة ونصف في ملعب كونتاسا التدريبي التابع ليوفنتوس لإفراغ خزانة ملابسه وتوديع الفريق قبل أن يخرجوا إلى أرض الملعب لحضور جلسة تدريبية.

وأوضح تقرير سكاي أن مانشستر سيتي يجري محادثات للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ليدعم هجوم الفريق في الموسم الحالي.