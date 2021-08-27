وزارة الصحة تشارك في المباحثات الوزارية بتونس

تونس 27 أغسطس 2021 (وال) _ شارك وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان السيد (سمير كوكو) في المباحثات التي جرت أمس الخميس، في العاصمة التونسية بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي، لمناقشة إستئناف النقل الجوي والبري بين البلدين.

هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين اللجنة العلمية في ليبيا ونظيرتها في تونس، والعمل على وضع بروتوكول صحي، للمحاولة في التخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المادية على المواطن. (وال _ تونس) ن ع / ه ع

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