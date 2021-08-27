أمريكا تستعدّ لمزيد من هجمات “داعش” بعد 85 قتيلاً في مذبحة مطار كابول

استعدت القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان اليائسين للفرار من حكم طالبان لمزيد من الهجمات اليوم الجمعة بعد أن قتل مهاجم انتحاري لـ”داعش”، 85 شخصًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا خارج بوابات مطار كابول.

وقال شهود إن انفجارين وإطلاق نار هز المنطقة الواقعة خارج المطار مساء الخميس، وأظهر مقطع فيديو صوره صحفيون أفغان عشرات الجثث متناثرة حول قناة على حافة المطار.

وقال مسؤول صحي ومسؤول بطالبان إن عدد القتلى الأفغان ارتفع إلى 72، بينهم 28 من أعضاء طالبان، وقال الجيش الأمريكي إن 13 من أعضائه قتلوا.

وقال تنظيم “داعش”، وهو عدو لطالبان وكذلك للغرب، إن أحد مفجّريه الانتحاريين استهدف “مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي”، كما ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على الجماعة وتعهدوا بالانتقام.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القادة الأمريكيين في حالة تأهب لمزيد من الهجمات التي يشنها تنظيم “داعش”، بما في ذلك ربما صواريخ أو قنابل محمولة على سيارات تستهدف المطار.

وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا لنكون مستعدين، وقد تم تبادل بعض المعلومات الاستخبارية مع طالبان ويعتقد أن بعض الهجمات أحبطت من قبلهم”.

تتسابق القوات الأمريكية لإكمال انسحابها من أفغانستان بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس ، والذي قال إن الولايات المتحدة قد حققت منذ فترة طويلة الهدف الأصلي لغزو البلاد في عام 2001 والمتمثل في القضاء على مقاتلي القاعدة ومنعهم تكرار هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

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