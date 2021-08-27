قرعة المؤتمر الأوروبي – مواجهات قوية لـ روما وتوتنام في النسخة الأولى

دوري المؤتمر الأوروبي أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى عن مجموعات متزنة. وتقام البطولة في نسختها الأولى وتشهد تواجد روما الإيطالي وتوتنام الإنجليزي. ويقام نهائي النسخة الأولى من البطولة الأوروبية المستحدثة في الملعب الوطني بتيرانا في ألبانيا يوم 25 مايو 2022. المجموعة الأولى: لاسك لينز النمساوي – مكابي تل أبيب – الأشكريت الأرميني – هلسنكي الفنلندي المجموعة الثانية: خينت البلجيكي – بارتيزان بلجراد الصربي – فلورا الإستوني – فاماجوستا القبرصي المجموعة الثالثة: روما الإيطالي – زوريا الأوكراني – سسكا صوفيا البلغاري – بودوجلمت الدنماركي المجموعة الرابعة: ألكمار الهولندي – كلوب كلوج الروماني – جابولينسك التشيكي – ريندرز الدنماركي المجموعة الخامسة: سلافيا براج التشيكي – فينورد الهولندي – يونيون برلين الألماني – مكابي حيفا المجموعة السادسة: كوبنهاجن الدنماركي – باوك اليوناني – سلوفان براتيسلافا السلوفيني – لينكولن ريد أمبس جبل طارق المجموعة السابعة: توتنام الإنجليزي – ستاد رين الفرنسي – فيتسيه أرنهايم الهولندي – مورا السلوفيني المجموعة الثامنة: بازل السويسري – كاراباخ الأذربيجاني – كيرات ألماتي الكازاخي – أومونيا نيقوسيا القبرصي الجولة الأولى: 16 سبتمبر الجولة الثانية: 30 سبتمبر الجولة الثالثة: 21 أكتوبر الجولة الرابعة: 4 نوفمبر الجولة الخامسة: 25 نوفمبر الجولة السادسة: 9 ديسمبر

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