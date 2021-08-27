وزير الخارجية الإيراني يتوجّه إلى قمة العراق الإقليمية المرتقبة

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، متوجهًا إلى العراق للمشاركة في قمة إقليمية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في بيان قصير ، مغادرة الوزير إلى “اجتماع دعم العراق”.

وتمت دعوة الرئيس الجديد للجمهورية إبراهيم رئيسي لحضور قمة بغداد، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيحضر.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن اجتماع السبت؛ يسعى إلى إعطاء العراق “دورًا موحدًا” لمواجهة الأزمات التي تهز المنطقة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنهما سيحضران، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسؤول الوحيد المنتظر من خارج المنطقة.

كما تمت دعوة قادة من المملكة العربية السعودية وتركيا.

ويسعى العراق لترسيخ مكانته كوسيط بين الدول العربية وإيران.

وتتوسط بغداد في محادثات منذ أبريل بين الرياض وطهران من الدول ذات الثقل الكبير في المنطقة لإصلاح العلاقات التي قطعت في 2016.

وقال “رئيسي”، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إنه لا يرى “عقباتٍ” أمام إعادة العلاقات مع الرياض.

وقد جعل تحسين العلاقات مع دول المنطقة أحد أهم أولوياته.

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