سوريا.. المسيرات التركية تدخل على خط المواجهة مع الأكراد

تصاعدت حدة القصف على الجبهات الفاصلة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، في ظل تدخل المسيرات التركية في محاولة لفرض معادلة جديدة.

القصف؛ توزع بين مدينة تل تمر بريف الحسكة، ومناطق ريف حلب الشرقي، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في عمليات تحييد من وصفتهم بالإرهابيين على طول حدودها الجنوبية، ضمن إجراءات حماية أمنها القومي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرات المسيرة التركية استهدفت بصورة مباشرة مواقع عسكرية لقسد. في تطور ربما يمهد لـ”حرب جديدة” على المنطقة.

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