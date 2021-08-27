بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو

كريستيانو رونالدو

عاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى بيته القديم مانشستر يونايتد، وعاد إلى مسرح الأحلام ليلعب مرة أخرى أمام الجماهير الحمراء في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تاريخيه جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي شهدت الكثير من الصفقات غير المتوقعة.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد ستجعله يحصل على الكثير من الأشياء كانت من اختصاص لاعبين آخرين في الفريق في السنوات الماضية.

أول الأشياء التي ستعود إلى رونالدو بعد عودته إلى مانشستر يونايتد هي شارة قيادة الشياطين الحمر.

ويحمل المدافع هاري ماجواير شارة قيادة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، وفي غيابه يحملها برونو فيرنانديز.

ولكن مع عودة رونالدو بالتأكيد ستذهب له شارة القيادة، خاصة أنه أحد أهم أساطير مانشستر يونايتد عبر التاريخ، ويعد الآن هو أقدم اللاعبين في الفريق، وأكثرهم شهرة ونجومية وإنجازات في عالم كرة القدم.

وجود رونالدو في أي فريق يعني أنه المسدد الأول لركلات الجزاء، والآن على برونو فيرناندز أن يودع ركلات الجزاء التي يحصل عليها مانشستر يونايتد.

خلال الموسم ونصف الماضيين ومنذ انضمام برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد وهو المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق الأحمر.

والآن لن يتولى تسديد الركلات مرة أخرى في وجود رونالدو، الذي يسدد أيضا ركلات الجزاء في منتخب البرتغال رغم وجود برونو فيرنانديز في الملعب بجواره.

يجب أن يبدأ المهاجم إدينسون كافاني الآن في البحث عن رقم جديد للقميص الذي سيرتديه مع مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو لأنه سيحصل على الرقم 7.

مهاجم منتخب أوروجواي يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للشياطين الحمر، ولكن الآن بعد عودة رونالدو سيحصل النجم البرتغالي على رقمه المفضل والذي ارتداه مع جميع الأندية التي لعب لها.