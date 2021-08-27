تحرير طلاب مدرسة في نيجيريا بعد 4 شهور من الاختطاف

قام مسلحون في نيجيريا بإطلاق سراح عدد من التلاميذ الذين اختُطفوا من مدرسة إسلامية، بحسب ما صرّح به مدير المدرسة.

يأتي ذلك بعد أن اختطف المسلحون نحو 136 طالبا من المدرسة في مايو الفائت، في مدينة تيجينا مطالبين بفدية.

وقال مدير المدرسة إن عددا قليلا من المختَطفين تمكنوا من الهرب في يونيو. فيما وردت أنباء غير مؤكدة عن وفاة 6 منهم في الأسر.

وقد قام أولياء الأمور والمدرسة بجمع أموال الشهر الفائت لتحرير التلاميذ، لكن الخاطفين أخبروهم أن المبلغ لم يكن كافياً. وفي نهاية المطاف، قامت الأسر بدفع المزيد من المال، إلى أن تمكنوا من إقناع الخاطفين بالإفراج عن أبنائهم الذين ظهروا في حالة صحية ونفسية سيئة.

يُذكر أن عمليات الاختطاف الجماعي مقابل فدية أصبحت شائعة بشكل متزايد، في جميع أنحاء نيجيريا في الأشهر الأخيرة.

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