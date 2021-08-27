ليبيا نيوز

مالي: رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقت ورئيس وزرائه

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت السلطات القضائية في مالي، الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقت السابق “باه نداو” ورئيس وزرائه “مختار أواني”، عقب قرار القبض على “سوميلو بوني مايجا” في اتهامة بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة.

ومثّل اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش في مايو الماضي، انقلاباً آخر شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس “إبراهيم بوبكر كيتا” في أغسطس الماضي.

وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء، خشية أن يؤخر ذلك تعهدات العودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير المقبل.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، طالب في وقت سابق، بالافراج عن “باه نداو”، معربًا عن قلقه إزاء الوضع في مالي عقب اعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلي بعض السلطات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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