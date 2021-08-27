صندوق النقد .. مساعدة للسودان بقيمة 857 مليون دولار

استلم السودان قيمة مالية قدّمها له صندوق النقد الدولي كإعانة، ضمن مساعدته للدول التي تضررت اقتصاداتها من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة رويترز عن المصرف المركزي السوداني، فإن قيمة المساعدات بلغت 857 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي بدء بتنفيذ خطة مساعدة الدول صاحبة العضوية، بإجمالي قيمة 650 مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر في تاريخ مساعدات الصندوق؛ في محاولة للنهوض بالاقتصاد العالمي للحد من تداعيات كورونا.

وستحصل 8 دول عربية بينها السوداني بحسب الصندوق على مساعدات قيمتها 26 مليار دولار، لتعزيز اقتصاداتها، وتطوير سوق العمل والحفاظ على السلامة المالية والنقدية فيها.

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