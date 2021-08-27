ليبيا نيوز

العراق .. الانتهاء من إعداد ميزانية عام 2022

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية العراقي علي علاوي إن حكومة بلاده وضعت تصورها النهائي لميزانية عام 2022، بعد مشاورات طويلة بدأت قبل أشهر.

وأضاف “علاوي” في مؤتمر صحفي أن الفريق الحكومي الذي أعد الميزانية وتمولها إيرادات النفط بشكل شبه تام، وضع تقديرات أن يستقر سعر برميل النفط عند 50 دولارا حتى لا يحدث عجز في الإنفاق.

ومن المنتظر أن يُصوت البرلمان العراقي على مقترح الميزانية التي لم يكشف عن قيمتها، خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يتم تمريرها.

ويعاني العراقي منذ سنوات سوء البنية التحتية، وتراجعا كبيرا في أداء البنوك والقطاعات النفطية المختلفة.

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قناة 218 الليبية

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