الصين تحتجّ على مرور سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان

احتجت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، على مرور سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وخفر السواحل عبر المياه بين الصين وتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تطالب الصين بها.

ووصف بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت، هذه الخطوة بأنها “استفزازية”، وقال إنها تظهر أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار وخلق مخاطر أمنية في مضيق تايوان البالغ عرضه 160 كيلومترًا.

وأضاف البيان: “نعرب عن معارضة شديدة وإدانة قوية”.

وذكرت البحرية الأمريكية أن المدمرة الأمريكية “كيد” التي تعمل بصواريخ موجهة وسفينة حرس السواحل “مونرو” أبحرتا عبر المضيق يوم الجمعة في المياه الدولية.

وينظر إلى مثل هذه التحركات على أنها تحذير للصين، التي أجرت تدريبات، مؤخرًا، بالقرب من تايوان ولم تتخلّ عن خيار استخدام القوة إذا لزم الأمر للسيطرة على الجزيرة.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول السابع للبحرية ومقره اليابان أن “العبور القانوني للسفن عبر مضيق تايوان؛ يظهر التزام الولايات المتحدة بالحركة بحرية وبصورة مفتوحة بين المحيطين الهندي والهادي”.

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