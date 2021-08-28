ملفات إقليمية على طاولة مؤتمر بغداد لدول الجوار

رغم إعلان الخارجية العراقية عدم مناقشة مؤتمر بغداد القضايا الخلافية في المنطقة؛ فإنّ خبراء يرجحون أن يذيب الجليد في الكثير منها مع جلوس دول مثل مصر وتركيا من جهة، وإيران والسعودية من جهة أخرى، على طاولة واحدة.

المؤتمر، الذي تنطلق أعماله اليوم، بحضور دول جوار العراق ودول إقليمية وفرنسا؛ سيشكّل فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين ممثّلي الدول المختلفة على هامشه، وربما يمهّد لاجتماعات على مستويات أعلى، في ظلّ الحاجة الملحّة لإنعاش المنظومة الإقليمية وفتح أبواب التواصل لمواجهة الكثير من الأخطار المحدقة.

وتشكل استضافة بغداد المؤتمر عودة لها إلى لعب دور إقليمي محوري، بعد غياب بسبب أزماتها الداخلية، وسيشكل دفعا لها أيضا نحو الحصول على فوائد اقتصادية هي بأمسّ الحاجة إليها.

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