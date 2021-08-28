البنتاغون: غارة بطائرة مسيّرة تستهدف “داعش” في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد تنظيم “داعش خراسان”، الذي أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري المميت في مطار كابول.

ووقعت الغارة الجوية دون طيار في إقليم ننجرهار في أفغانستان، وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية: “المؤشرات الأولية تشير إلى أننا قتلنا الهدف”.

وأضاف في بيان أعلن فيه عن أول غارة أمريكية منذ الهجوم: “لا نعلم بوقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

جاءت الضربة، التي انطلقت من خارج أفغانستان، مع استمرار الجسر الجوي لمن تم إجلاؤهم من مطار كابول في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد هجوم يوم الخميس.

قُتل ما لا يقل عن 78 شخصًا، من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، عندما فجر مهاجم انتحاري قنبلة وسط حشد كثيف أمام بوابة آبي بالمطار، وأفادت بعض وسائل الإعلام أن عدد القتلى يصل إلى ما يقرب من 200.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بعد ظهر يوم الجمعة إنهم يعتقدون أن المجموعة تخطط لضرب الجسر الجوي مرة أخرى.

وأضاف: “ما زلنا نعتقد أن هناك تهديدات ذات مصداقية”.

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