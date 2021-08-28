ليبيا نيوز

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس مالي المؤقت السابق ورئيس وزرائه

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية في مالي عن ترحيبها بقرار السلطات رفع قيود الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقّت السابق، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوني.

اللجنة، التي تضمّ ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” والاتحاد الأفريقي؛ جدّدت، في بيان لها، دعمها للعملية الانتقالية في مالي، معتبرة القرار خطوة جيّدة على الطريق الصحيح.

وكان اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش والإطاحة بهما من السلطة في مايو الماضي؛ ثاني انقلاب شهدته البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي؛ ممّا أثار اضطرابات سياسية دفعت القوى الإقليمية والحلفاء، مثل فرنسا، إلى الشعور بالقلق حول العودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية، المزمع إجراؤها في فبراير المقبل.

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قناة 218 الليبية

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