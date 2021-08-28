رفع الإقامة الجبرية عن رئيس مالي المؤقت السابق ورئيس وزرائه

أعربت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية في مالي عن ترحيبها بقرار السلطات رفع قيود الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقّت السابق، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوني.

اللجنة، التي تضمّ ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” والاتحاد الأفريقي؛ جدّدت، في بيان لها، دعمها للعملية الانتقالية في مالي، معتبرة القرار خطوة جيّدة على الطريق الصحيح.

وكان اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش والإطاحة بهما من السلطة في مايو الماضي؛ ثاني انقلاب شهدته البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي؛ ممّا أثار اضطرابات سياسية دفعت القوى الإقليمية والحلفاء، مثل فرنسا، إلى الشعور بالقلق حول العودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية، المزمع إجراؤها في فبراير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا