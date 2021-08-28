بايدن: جميع الخيارات مطروحة في المفاوضات مع إيران

أكّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنّ الخيارات جميعها مفتوحة في المفاوضات مع إيران، وهو مستعدّ للجوء إلى خيارات عدّة، في محاولة كبح برنامجها النووي، لكنّه يضع “الدبلوماسيّة أولا”.

تصريحات بايدن؛ جاءت عقب اجتماع مؤجّل له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بسبب أحداث أفغانستان، ناقشا خلاله الملفّ الإيراني الذي يعدّ أكثر القضايا الشائكة بين إدارة بايدن وإسرائيل.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنه يدرك تماما خطورة التهديد الذي تشكله إيران، مجدّدا التزامه بضمان عدم تطويرها لسلاح نووي.

وأكد بايدن دعمه خيار حلّ الدولتين مع الفلسطينيين، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا