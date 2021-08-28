ليبيا نيوز

استراحة في إنجلترا – مانشستر سيتي (3) (0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كيران تيريني – جابريل جيسوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة .

نزول محمد النني بدلا من ساكا في أرسنال

ق 42: جوووول ثالث للسيتي.. عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من جريليش إلى جيسوس الذي يسجل بكل سهولة في الشباك.

ق 35: بطاقة حمراء مباشرة يشهرها الحكم في وجه جرانت تشاكا لاعب وسط أرسنال

ق20: خطأ قاتل من إيدرسون كاد يكلف الفريق هدف تقليص الفارق، حاول تمرير الكرة لكن سميث رو ضغط عليه لترتطم الكرة بأقدامه وتمر بمحاذاة خط المرمى.

ق 12: جووول فيران توريس والثاني.. عرضية من بيرناردو سيلفا تمر من الجميع في عمق الـ 18 ويحولها توريس في الشباك.

ق 8: جوووول جوندوجان يتقدم مبكرا لسيتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيسوس

ق 6: عرضية من الجهة اليسرى لأرسنال تصل إلى ساكا الذي يسدد بشكل خاطئ بعيدا عن المرمى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك