استراحة في إنجلترا – مانشستر سيتي (3) (0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

كيران تيريني – جابريل جيسوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة .

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نزول محمد النني بدلا من ساكا في أرسنال

ق 42: جوووول ثالث للسيتي.. عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من جريليش إلى جيسوس الذي يسجل بكل سهولة في الشباك.

ق 35: بطاقة حمراء مباشرة يشهرها الحكم في وجه جرانت تشاكا لاعب وسط أرسنال

ق20: خطأ قاتل من إيدرسون كاد يكلف الفريق هدف تقليص الفارق، حاول تمرير الكرة لكن سميث رو ضغط عليه لترتطم الكرة بأقدامه وتمر بمحاذاة خط المرمى.

ق 12: جووول فيران توريس والثاني.. عرضية من بيرناردو سيلفا تمر من الجميع في عمق الـ 18 ويحولها توريس في الشباك.

ق 8: جوووول جوندوجان يتقدم مبكرا لسيتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيسوس

ق 6: عرضية من الجهة اليسرى لأرسنال تصل إلى ساكا الذي يسدد بشكل خاطئ بعيدا عن المرمى.