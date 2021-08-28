إحباط محاولة 350 مهاجراً أفريقياً للعبور إلى مليلية الإسبانية

أفاد متحدث باسم الحكومة الإسبانية بأن نحو 350 مهاجراً حاولوا تسلق السياج، من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني، قبل فجر السبت، لكن لم يتمكن أي منهم من العبور.

وأضاف المتحدث أن السلطات المغربية نبّهت قوات الحدود الإسبانية في حوالي الساعة 5:30 صباحاً أن “مجموعة من 350 مهاجراً أفريقياً من جنوب الصحراء الكبرى، كانوا يحاولون تسلّق السياج بالقرب من نقطة “باريو تشينو” الحدودية، مما دفع الشرطة المدنية بالحرس المدني إلى نشر مروحية.

وقال المتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لم يعبر أحد”، مُبيناً أن مجموعة أخرى قوامها أكثر من 300 شخص حاولت العبور إلى مليلية في الـــ20 من أغسطس الجاري، لكن لم يتمكن أي منهم من الدخول.. وقبل 3 أيام نجح أكثر من 50 شخصًا في دخول الجيب الصغير عندما اقتحم حوالي 150 شخصًا السياج.

يُذكر أنه في الـ22 من شهر يوليو الماضي، تمكن أكثر من 230 شخصًا من التسلل إلى مليلية، في واحدة من أكبر التدفقات في السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن الجيبان الصغيران في إسبانيا، سبتة ومليلية، يُمثلان الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع أفريقيا، ممّا يجعلهما نقطة جذب للمهاجرين اليائسين الراغبين في الهروب من الفقر المدقع والجوع.

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